Maharashtra: Homem morto, outro ferido na luta pelo assento em Chennai-Jodhpur Express em Nandurbar

Um homem de 26 anos foi morto e outro sofreu ferimentos quando um grupo de pessoas os atacou depois de uma disputa sobre um assento em um trem expresso na estação de trem de Nandurbar, em Maharashtra, informou a polícia na terça -feira.

Uma pessoa foi presa e um menor foi preso pelo ataque a bordo do Express Chennai-Jodhpur na noite de domingo, disse uma autoridade.

Ele disse que as vítimas, Sumer Singh e Parbat Parihar (40), embarcaram no trem de Chennai e viajaram para sua cidade natal em Jodhpur.

Quando o trem chegou à estação de Bhusawal, a dupla entrou em uma discussão com um dos passageiros sobre um assento, e este último chamou alguns de seus amigos para a estação de Nandurbar, disse o funcionário.

Quando o trem chegou a Nandurbar, os amigos do passageiro atacaram a dupla com armas afiadas, machucando -as, disse ele.

O funcionário disse que o pessoal da ferrovia chegou ao local, mas os atacantes conseguiram fugir por isso.

Os homens feridos entraram no hospital distrital, onde Singh morreu nas primeiras horas da segunda -feira, disse ele, acrescentando que um caso foi registrado e que uma investigação estava em andamento.