Maharashtra Love Jihad Law Fadnavis Comitê de Formulários Governamentais

O governo de Maharashtra formou um comitê de sete membros para examinar a estrutura legal de uma lei potencial contra conversões religiosas forçadas e casos de “Jihad Love”. O painel, liderado pelo diretor geral da Polícia Estadual (DGP) Sanjay Verma, inclui altos funcionários dos departamentos -chave, como o poço de mulheres e crianças, assuntos minoritários, direito e judiciário, justiça social, justiça social, assistência especial e casa.

De acordo com uma resolução do governo (GR) emitida na noite de sexta -feira, o comitê sugerirá medidas para abordar as queixas relacionadas a conversões forçadas e “Love Jihad”. Também revisará as leis existentes em outros estados e recomendará disposições legais.

O tema da jihad do amor, supostos casos de homens muçulmanos que atraem mulheres hindus para convertê -las, foi criado pela coalizão dominante liderada pelo BJP em Maharashtra após o caso de Shraddha Walkar. Walkar, uma mulher de 27 anos de Maharashtra, foi supostamente assassinada, e seu corpo foi cortado em vários pedaços por seu parceiro vivo Aaftab Poonowala em 2022.

A decisão do governo de estabelecer o comitê foi criticada pela oposição, com o líder do PNC (Sharad Pawar) Sule Sule dizendo que “casar ou amar é uma escolha pessoal”.

“Peço ao governo que se concentre em problemas reais. O primeiro -ministro Modi acaba de voltar dos Estados Unidos, e os Estados Unidos impuseram novas tarifas, o que afetará nosso país. O governo deve prestar atenção a tais assuntos e se concentrar na economia situação “, disse Sule.

Criticando o BJP, o Partido Samajwadi, MLA Abu Azmi, disse que o governo se concentrou apenas em assediar muçulmanos e espalhar o comunalismo. “Eles querem dar liberdade para as relações de vida, mas se alguém com mais de 18 anos quiser ter um casamento inter -religioso ou uma conversão, ele tem um problema com isso. Não há jihad de amor”, disse Azmi.

O líder do Congresso, Husain Dalwai, disse que as conversões forçadas não acontecem e que “Love Jihad” era um mito. “A democracia permite que todos sigam qualquer religião. Nosso país é secular, mas algumas pessoas querem destruir o tecido de nossa cultura. Deixe -os mostrar quantos casos de amor e jihad viram. Essas pessoas querem levar a cultura de Hitler ao nosso país. “Disse o líder do Congresso.

Defendendo o movimento do governo, o BJP MLA Mangal Lodha enfatizou que os casos de “Love Yihad” estavam aumentando em todo o país.

“Todos vimos quantas peças Shraddha Walkar foram cortadas. Existem muitos casos desse tipo em Maharashtra. Quando tentamos parar o amor da jihad, a oposição tem um problema”, disse Lodha.