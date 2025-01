Maharashtra: Não é possível comprar carros sem vaga de estacionamento, diz o Ministro dos Transportes Pratap Sarnaik

O governo de Maharashtra está a considerar uma política histórica que exigiria que as pessoas comprovassem a disponibilidade de um lugar de estacionamento antes de comprarem um carro. Esta proposta, que visa resolver o problema crescente do congestionamento do tráfego nas áreas urbanas, foi anunciada pelo Ministro dos Transportes, Pratap Sarnaik.

Explicando a justificativa para a regra proposta, Sarnaik destacou o problema crescente de congestionamento de tráfego causado pelo aumento do número de veículos, especialmente em cidades densamente povoadas.

“As pessoas que têm apartamentos de um quarto, muitas vezes comprados a crédito, compram vários carros e estacionam-nos na via pública devido à falta de lugares de estacionamento privados”, disse.

O ministro destacou que o estacionamento não regulamentado de veículos tem muitas vezes consequências graves, incluindo obstrução de serviços de emergência, como ambulâncias e bombeiros.

“Em muitas sociedades, os espaços abertos são ocupados por carros estacionados, não deixando espaço para que serviços críticos funcionem de forma eficiente durante emergências”, observou.

Embora Sarnaik tenha garantido que a política não discriminaria os sectores economicamente mais fracos, esclareceu que os compradores de veículos sem estacionamento pessoal ainda poderiam comprar carros se conseguissem lugares em estacionamentos públicos.

“Não estamos dizendo que os pobres não devam comprar carros, mas devem ser tomadas medidas para estacionar”, acrescentou.

Sarnaik reconheceu que a política proposta poderia enfrentar críticas, mas argumentou que tais medidas são essenciais para resolver o congestionamento do tráfego.

“Alguns irão apreciar esta decisão, outros irão criticá-la e poderemos ser enganados, mas o governo deve tomar medidas para resolver o problema do trânsito”, disse ele.

O ministro também descreveu os esforços em curso para melhorar o transporte público para reduzir a dependência de veículos privados, citando avanços no metro e outros serviços.

Além disso, Sarnaik mencionou o “projeto dos sonhos” de introdução de um sistema de teleférico na Região Metropolitana de Mumbai (MMR), um conceito que conquistou o apreço do Ministro da União, Nitin Gadkari.

A política de estacionamento proposta será discutida com o Ministro-Chefe Devendra Fadnavis e o Vice-Ministro-Chefe Eknath Shinde para posterior deliberação e possível implementação. Sarnaik comparou a política ao planejamento responsável, dizendo: “Assim como as famílias planejam as despesas antes de ter um filho, as pessoas devem tomar providências para suas necessidades automobilísticas, incluindo estacionamento”.