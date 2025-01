Maharashtra News: Você viaja em ônibus MSRTC? Prepare -se para desembolsar mais dinheiro de 25 de janeiro

Mumbai, 24 de janeiro (PTI) A Autoridade de Transporte do Estado de Maharashtra (STA) aprovou um aumento de 14,95 % nas taxas de ônibus do MSRTC a partir da meia -noite (janeiro 24/25), disse um funcionário na sexta -feira.

A decisão foi tomada em uma reunião da STA na quinta -feira, de acordo com um comunicado do Departamento de Veículos Motorizados de Maharashtra. A Corporação Estadual de Transporte Rodoviário de Maharashtra, administrado pelo Estado, é uma das maiores transportadoras públicas do país, com uma frota de 15.000 ônibus que transportam 55 lakh de passageiros por dia.