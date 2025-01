Maharashtra: O líder do BJP, Nitesh Rane, diz que EVM é cada voto contra o mulá, gerando polêmica, oposição e o partido Ramdas Athawale o critica

O ministro de Maharashtra e líder do BJP, Nitesh Rane, criou polêmica mais uma vez quando fez comentários sobre EVMs direcionados a uma comunidade. Os seus comentários suscitaram uma condenação generalizada, não só da oposição, mas também de um aliado do NDA, o Partido Republicano da Índia (Athawale).

Falando no Hindu Garjana Sabha em Sangli, Maharashtra, na sexta-feira, Rane disse que EVM, que significa urna eletrônica, significa “Cada voto contra o mulá”.

“Você sabe como nossos oponentes reclamam dos EVMs. Eles não conseguem digerir como os hindus votaram unidamente nos hindus. Eles sempre culpam os EVMs. Eles não entendem o significado dos EVMs. Eles não entendem em que contexto os hindus votaram nos últimos tempos .EVM significa ‘cada voto contra Mullah’. Temos orgulho de dizer que fomos eleitos por causa dos EVMs”, disse Rane, que é um MLA da cadeira de Kankavali.

“Não precisamos de votos muçulmanos para ganhar as eleições. Não fui à comunidade muçulmana para pedir o voto. Eu disse-lhes: façam o que quiserem. Mas desta vez os hindus estavam conscientes e fizeram-nos vencer.” ele acrescentou.

Esta não é a primeira vez que Rane faz comentários tão polêmicos.

Em dezembro do ano passado, Rane chamou Kerala de ‘um mini Paquistão’ e disse que “todos os terroristas votaram em Gandhis”, referindo-se ao líder do Congresso Rahul Gandhi e sua irmã Priyanka Gandhi Vadra.

Após uma reação negativa, Rane esclareceu seus comentários e disse que apenas levantou questões de conversão religiosa de hindus e de amor à jihad em Kerala.

A OPOSIÇÃO E O ALIADO NDA REAGEM

O líder do Congresso, Shashi Tharoor, criticou Rane por seu comentário sobre EVM e disse que visar uma comunidade era errado e seu comentário era “chocante”.

“Isto é bastante chocante. No nosso país, temos realmente de compreender a lição básica da luta pela liberdade, que é quando um grupo de pessoas disse que a religião fazia parte da sua nação e foi criar o Paquistão. Mahatma Gandhi disse: “Lutamos pela liberdade de todos e criaremos um país para todos, escreveremos uma Constituição para todos e todos viveremos aqui com os mesmos direitos”, disse ele ao falar com nova agência ani.

“Devo dizer que as pessoas que implicam com qualquer comunidade, sejam elas muçulmanas, hindus, cristãs ou de qualquer casta, estão erradas. Somos todos cidadãos iguais da Índia e essa é a única base sobre a qual o nosso país pode progredir”. acrescentou Tharoor.

O ministro da União e chefe do RPI(A), Ramdas Athawale, cujo partido faz parte da NDA liderada pelo BJP, também expressou desaprovação dos comentários de Rane e aconselhou-o a não tomar uma posição tão dura.

“Nitesh Rane é ministro em Maharashtra. Esta é uma afirmação errada. Tais coisas não deveriam ser ditas. O país é governado pela Constituição. Nitesh Rane não deveria tomar uma posição tão dura. Os muçulmanos também são nossos. Eles não deveriam ser atacados eles o tempo todo”, disse ele.

O líder do AIMIM, Waris Pathan, atacou o governo de Maharashtra e disse que estava “recompensando” Rane com uma vaga no gabinete “por abusar dos muçulmanos”.

“É um velho hábito de Nitesh Rane fazer comentários tão nojentos. Agora ele se tornou ministro e o governo o recompensou por abusar dos muçulmanos. Você deve abster-se de fazer tais comentários. “Ele tem 20 FIRs registrados contra ele, mas o governo não está tomando medidas contra ele”, disse ele. agência de notícias pti.

Expressando sentimentos semelhantes, o líder de Rashtriya Janata Dal (RJD), Manoj Jha, disse que o primeiro-ministro Narendra Modi não estava tomando medidas contra os ministros do BJP que fazem discursos de ódio.

“O primeiro-ministro Modi diz que esta é a era de Buda e não de yuddha (guerra). Mas os ministros do seu partido não o ouvem. O primeiro-ministro Modi fala alto, mas não consegue controlar os seus ministros que espalham veneno. “Ele deveria controlar seus ministros”, disse ele.

(com contribuições de agências)