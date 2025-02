Maharashtra: Shiv Sena, de Eknath Shinde, no escritório do ministro principal, atrasando as nomeações da equipe, diz a fonte – Maharashtra News

Sena Sena, liderada por Eknath Shinde, está cheia de descontentamento como recomendações, incluindo as nomeações de assistentes pessoais (PAS) e oficiais de serviços especiais (OSDs), permanecem presos no Gabinete do Ministro Principal (CMO). Esse atraso impediu a capacidade dos ministros de cumprir suas tarefas administrativas com eficiência, disse uma fonte à TV da Índia Today.

Os principais ministros de Shinde Sena, incluindo Uday Samant, Dhamburaj Desai, Sanjay Rathod e Gulabrao Patil, estão entre os afetados, com a proposta de PA e OSD que esperam aprovação.

Alguns desses funcionários trabalham em vários departamentos desde 2014, mas seus compromissos estão sendo mantidos pelo CMO.

O CMO confiou na tarefa de avaliar os candidatos, que solicitaram uma nomeação nos escritórios do ministro, Ias Shrkar Parardeshi e Atul Vaze, OSD, para o primeiro -ministro Devendra Fadnavis.

Pardeshi, um oficial do LOT IAS de 2001 da caixa de Maharashtra, ocupou vários cargos importantes do Gabinete do Primeiro Ministro (PMO) até o governo de Maharashtra. Atualmente, ele atua como secretário da CMO.

Vaze trabalhou como um oficial oficial e secretário geral do Estado do BJP. Ele desempenhou um papel crucial no planejamento e estratégia das eleições de Rajya Sabha e no Conselho Legislativo, que finalmente levou à queda do governo liderada por Uddhav Thakeray em Maharashtra.

O atraso é atribuído ao novo processo de nomeação implementado pelo CMO, que implica verificações do contexto exaustivo dos oficiais antes de atribuí -los aos ministros.

Ao expressar insatisfação com o desenvolvimento, Uday Samant afirmou que decisões políticas importantes são tomadas sem consultar os ministros.

Ele escreveu uma carta ao secretário principal de seu próprio departamento da indústria para manter os ministros informados sobre decisões políticas e trabalho importante, enfatizando que a tomada de decisão independente pelos funcionários é inapropriada.

Os ministros de Shinde Sena planejam levantar esse problema na próxima reunião do gabinete.