Maharashtra transfere o caso depois que o homem muçulmano forçado a cantar ‘Jai Shri Ram’ de trem

O governo de Maharashtra informou na quarta -feira ao Tribunal Superior de Bombaim que ele havia transferido um caso que envolveu um grupo de estudantes acusados ​​de agredir uma família muçulmana e forçar um homem de família a cantar “Jai Shri Ram” em um trem.

O tribunal ouviu uma petição apresentada pelo morador de Mumbai, Shaikh e sua esposa, que alegou ter sido atacadas enquanto viajavam em um trem em 19 de janeiro de 2024.

Shaikh disse que, depois de procurar ajuda na estação ferroviária de Panvel, alguns estudantes foram presos, mas o BJP MLA Nitesh Rane interveio, o que levou a um FIR a aparecer contra Shaikh.

O apelo de Shaikh afirmou que o caso foi transferido arbitrariamente para Kankavli, onde ele foi agredido ao dar sua declaração. Mais tarde, seu veículo foi quebrado em Mumbai, disse ele ao tribunal.

Em junho de 2024, o Superior Bombay Court concedeu proteção policial de Shaikh E ele concordou em ouvir seu apelo para uma transferência de caso.

O promotor público adicional Prajakta Shinde relatou o Banco de Juízes Revati Mohite-Dere e a Dra. Neela Gokhale que o caso havia sido transferido para a delegacia de Kankavli para Kankavli, a mais de 250 quilômetros de distância. Com o caso agora transferido para Kudal como Shaikh queria, o Tribunal eliminou a petição.

No entanto, o advogado Gautam Kanchanpurkar, aparecendo para o peticionário Asif Shaikh, disse que Kudal era o círculo eleitoral do BJP MLA Nilesh Rane.

No entanto, a proteção policial por Shaikh foi retirada depois que as autoridades avaliaram sua percepção de ameaças e não encontraram nenhuma. O tribunal permitiu que Shaikh procurasse proteção novamente se ele se sentir ameaçado no futuro.