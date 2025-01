Maharashtra trapaceado: Congresso critica Mahayuti pelo atraso no aumento da ajuda ‘Ladki Bahin’

O Congresso acusou na sexta-feira o governo Mahayuti liderado pelo BJP em Maharashtra de não cumprir a sua promessa de aumentar a assistência financeira no âmbito do programa emblemático ‘Majhi Ladki Bahin Yojna’. O programa, que fornece assistência monetária a mulheres pobres, foi a pedra angular da campanha de Mahayuti durante as eleições legislativas de 2024 em Maharashtra.

“Já se passou um mês, mas o governo Mahayuti em Maharashtra não aumentou a assistência financeira sob o ‘Majhi Ladki Bahin Yojna’ de Rs 1.500 para Rs 2.100, como prometido. Isto mostra que enganaram os eleitores e não estão a cumprir os seus compromissos, fazendo com que o povo de Maharashtra se sinta enganado. Esta é outra jumla do BJP”, disse a porta-voz do Congresso, Shama Mohamed.

Durante a campanha eleitoral, o então ministro-chefe Eknath Shinde prometeu aumentar a assistência em dinheiro para 2.100 rupias se a aliança chegasse ao poder. O governo Mahayuti obteve uma vitória decisiva nas eleições de novembro de 2024, e o líder do BJP, Devendra Fadnavis, foi empossado como ministro-chefe de Maharashtra em dezembro.

No entanto, o governo estadual iniciou um processo de escrutínio para avaliar a elegibilidade dos beneficiários do esquema. A medida visa garantir que apenas quem cumpra as regras do plano receba auxílio financeiro.

Aditi Tatkare, Ministra da Mulher e do Desenvolvimento Infantil, tranquilizou o público, dizendo: “Não haverá um escrutínio extensivo. Apenas a verificação baseada em reclamações está sendo implementada.”

Os líderes Mahayuti já tinham atribuído a sua vitória ao plano, observando que este obteve um apoio significativo das eleitoras que viam a iniciativa como um passo em direção ao empoderamento financeiro e social.

O Mahayuti, liderado pelo BJP, venceu as eleições para a Assembleia de Maharashtra, conquistando 236 dos 288 assentos.