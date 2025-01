Main bhi Hindi bhashi nahin hoon: PM Modi no podcast com Nikhil Kamath de Zerodha em meio ao comentário de R Ashwin

Main bhi Hindi bhashi nahin hoon: PM Modi no podcast com Nikhil...

Em meio a uma disputa contínua sobre o comentário do ex-jogador de críquete R Ashwin de que o hindi não era a língua nacional do país, mas apenas uma língua oficial, no podcast apresentado por Nikhil Kamath, o primeiro-ministro Narendra Modi disse “Eu também não falo hindi.”

Modi fez o comentário quando o cofundador do Zerodha, Nikhil Kamath, se desculpou se seu hindi não estava bom durante o show.

“Senhor, perdoe-me se meu hindi não for bom. Eu sou do sul da Índia. Cresci principalmente em Bengaluru. A cidade da minha mãe é Mysuru, onde as pessoas falam principalmente Kannada. Meu pai estava perto de Mangalore. “Aprendi hindi na escola, mas não sou fluente na língua”, disse Kamath ao primeiro-ministro Modi.

Ele disse ainda que as pessoas dizem que a maior parte da comunicação é não-verbal, o que as pessoas entendem olhando umas para as outras. Acho que deveríamos ficar bem.

Depois disso, o PM Modi respondeu dizendo: “Main bhi hindi bhai nahi hoon. Hum dono ki aisi he chalega.”

Num podcast, o primeiro-ministro defendeu também que pessoas de bem entrem na política, sublinhando que devem vir com uma missão e não com ambição.

Fonte