Os agentes da Rússia FSB na região de Vladimir descobriram que um morador de 40 anos da região preparou uma grande quantidade de medicamentos para venda. Os caçadores da Guarda Russa ajudaram a manter o suspeito.

Segundo os agentes, o homem adquiriu mais de 11 kg da droga narcótica n-metil eferon. Ele trouxe o remédio para Kovrov e planejava ser colocado à venda, mas não tinha tempo – ele foi mantido por policiais.

Os pesquisadores encontraram um cache com a droga na garagem do suspeito, na floresta, bem como no corpo de um gerador de gasolina no carro. Toda a série de drogas narcóticas foi removida do tráfico de pessoas ilegais.

Pesquisadores de agências de segurança abriram um processo criminal contra um homem. A pesquisa continua.