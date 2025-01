Mais de 12 mil estruturas demolidas na Cisjordânia desde 2009: ONU

Mais de 12 mil estruturas foram demolidas na Cisjordânia desde 2009, de acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

As áreas mais afetadas incluem Khirbet TanaJabal al-Mukabber e Silwan, que registaram 400, 373 e 274 demolições, respetivamente, de acordo com o relatório do OCHA intitulado “Repartição de dados sobre demolições e deslocamentos na Cisjordânia”.

As demolições atingiram 3.553 estruturas agrícolas e 3.547 edifícios residenciaiso relatório revelou.

O ano de 2024 marcou um pico, com 1.763 incidentes registados, o maior em 16 anos, destacou.

As crianças e as famílias continuam a ser especialmente vulnerávelde acordo com a OCHA.

Entre os deslocados estavam 5.358 rapazes, 4.324 raparigas, 5.462 homens e 4.791 mulheres, demonstrando o impacto generalizado em comunidades inteiras.

Além disso, o OCHA informou que quase 1.800 financiado por doador estruturas foram demolidos, agravando ainda mais a crise humanitária na região, onde o acesso aos serviços essenciais continua a deteriorar-se.

Estes números realçam a necessidade urgente de uma acção internacional para fazer face ao impacto devastador das demolições e deslocações em curso na Cisjordânia.

A tensão aumentou em toda a Cisjordânia ocupada devido à guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza, que matou quase 45.900 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023.

De acordo com dados palestinianos, pelo menos 835 palestinianos também foram mortos e quase 6.700 ficaram feridos pelo fogo do exército israelita na Cisjordânia ocupada.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.