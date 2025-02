As forças armadas da Federação Russa na noite de 9 de fevereiro atacaram as regiões da Ucrânia, usando 151 drones, Relatado Nas forças aéreas das forças armadas da Ucrânia.

A partir das 09:00, no tempo de Kiev (10:00 em Moscou), as forças de defesa aérea ucraniana dispararam 70 drones de tipo e minaters Shakud em 14 regiões: Kyiv, Charkov, Poltava, Sumy, Cerkasy, Cherniiv, Kirovograd, Vinnits, Zhytos, Zhytos, .

74 mais drones foram “perdidos localmente” e caíram sem consequências negativas, e os dois drones ainda permaneciam no ar no ar. Onde os cinco drones restantes recebidos, ele não está conectado.

As forças armadas disseram que, como resultado de ataques russos, as regiões de Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk, Kharkov, Zhytomyr e Volyn.

Na região de Kiev, as forças de defesa aérea demitiram vários drones russos, Relatado na administração militar da região. No distrito de Okrahov, os destroços do drone caíram no território do edifício multi -sorey em construção, a fachada do prédio foi danificada. Ninguém ficou ferido entre civis. “Eles atingem a infraestrutura crítica ou habitacional”, observou o governo.

Na região de cherkasy, como Relatado As autoridades derrubaram quatro drones, ninguém foi ferido, sem consequências no chão. EM Conciso As regiões, segundo as autoridades, atiraram em 11 drones, as forças de defesa aérea, Dnepropetrovsk – Dois, as consequências do ataque não foram relatadas. As autoridades de outras regiões da Ucrânia não comentaram o ataque de drones.

O exército ucraniano, em troca, atacou oito regiões da Rússia na noite de 9 de fevereiro e a Crimeia anexada, disse o Ministério da Defesa da Rússia. De acordo com o exército russo, 18 drones na região de Kurk, quatro na região de Oryol e o território de Krasnodar, três nas regiões de Voronezh e Rostov, e uma nas regiões de Bryansk, Tulu e Leningrado. Um drone foi derrubado na Crimeia.

Na região de Rostov, segundo as autoridades, as forças de defesa aérea destruíram o UAV perto de Kamensk-Shakhtinsky, em um tule no distrito municipal de Efremovsky, em Rijeka Leningrado, no rio Volkhov, no condado de Kirishi. Em todos os casos, segundo as autoridades, ninguém foi ferido e não há destruição na Terra. As autoridades da região de Oryol, Voronezh e Bryansk também afirmaram que não houve feridos e feridos como resultado do ataque.

A Agência Federal de Transporte Aérea à noite e na manhã de 9 de fevereiro introduziu restrições temporárias sobre a recepção e a liberação de aeronaves em São Petersburgo, Volgograd e Nrehny Novgorod.