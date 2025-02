Os canadenses expressaram indignação sobre a união estreita de um bilionário com o presidente dos EUA, Donald Trump, que, com uma entrada com tanta frequência, ameaçou ingressar no Canadá e transformá -lo no 51º estado dos EUA.

“Musk é acusado de atividades contrárias aos interesses nacionais do Canadá, que atua como consultor de Trump”, diz a publicação. As ameaças do republicano de introduzir altas tarefas e anexar o país vizinho pelo presidente dos EUA “causaram desprezo” de 40 milhões de canadenses.

As assinaturas da petição têm certeza de que os laços estreitos da máscara com Trump o tornarão um “membro de um governo estrangeiro tentando penetrar na soberania canadense”. No documento, os cidadãos pedem ao Primeiro Ministro do Canadá Justin Trudo a remover imediatamente o passaporte canadense da máscara e roubar a cidadania do país.

Trump brincou recentemente que deixaria o Canadá seu hino nacional depois que ele veio para os Estados Unidos. No início de janeiro, ele sugeriu que seus vizinhos estivessem seriamente no estado. A própria América, o político notou, não pode mais tolerar grandes quantidades de déficit comercial e subsídios do Canadá para flutuar.

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau disse que levava a sério as declarações do presidente dos EUA. Ele sugeriu que Washington quisesse ter acesso a minerais em um país vizinho. Enquanto isso, os canadenses canadense viajam para os Estados Unidos em resposta à guerra comercial de Trump, o que não pode ser dito sobre os americanos.