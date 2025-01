Mais de 19.000 residentes da Chuváchia participaram dos banhos da Epifania

O chefe do Comitê de Emergência do Estado da República, Sergei Pavlov, anunciou isso durante uma reunião de planejamento na Casa do Governo.

Inicialmente, estava prevista a disponibilização de 118 locais para os banhos da Epifania na Chuváchia, incluindo 22 em reservatórios abertos. Porém, devido ao clima quente, o gelo tornou-se mais fino, razão pela qual a maioria dos municípios decidiu não instalar piscinas em rios e lagos.

Como resultado, os banhos ocorreram em 107 locais, dos quais apenas nove estavam em reservatórios abertos, e o restante perto de fontes e templos sagrados.

Pontos de aquecimento foram implantados localmente e mais de 300 profissionais médicos, policiais, Guarda Nacional, Ministério de Situações de Emergência, representantes das autoridades locais e milícias populares estiveram de plantão.

“O evento decorreu tradicionalmente de forma organizada, com um mínimo de incidentes, mas o mais importante, sem perdas”, observou o chefe da Chuvashia Oleg Nikolaev, agradecendo a todos que prestaram segurança durante os eventos festivos.