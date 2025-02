Mais de 200 túmulos ricos do período domiciliar foram desenterrados na Itália

Na Itália, os arqueólogos fizeram uma abertura importante no território da província autônoma de Trento. Eles descobriram a monumental Dorim Necropolis, projetada para enterrar representantes da propriedade mais alta.

A descoberta foi feita durante a restauração do edifício na área de Cruce de Santa por pesquisadores do Escritório da Patrimônio Arqueológico do Departamento de Patrimônio Cultural e da autoridade da província autônoma de Trento, relatório Herança diariamente.

Os achados mais incríveis são feitos entre as camadas culturais dos períodos medievais e romanos. Uma enorme necrópole foi descoberta a uma profundidade de cerca de oito metros abaixo do nível da rua moderna. Até o momento, mais de 200 túmulos foram desenterrados.

Os especialistas datam da necrópole do século IX-VI aC, a Idade do Ferro, ou seja, o período doméstico. Essa região era habitada naquele momento pelas tribos alpinas Confederação. Em particular, havia leitores próximos a Etruskanen na linguagem e na cultura aqui.

A necrópole claramente não era fácil. A maioria das sepulturas era luxuosa, dentro deles, os arqueólogos encontraram equipamentos funerários ricos. Os objetos de luxo enterrados com as pessoas são os indicadores mais importantes de identidade social, papel e status dos proprietários de sepulturas.

“Em particular, artefatos de metal, incluindo armas e jóias executadas profissionalmente com embutimento de massas de âmbar e vidro, indicam extensas influências e conexões culturais com as regiões italianas”, dizem os pesquisadores. Eles também gastam no fato de que o layout da necrópole é único.

“A Idade do Ferro é um período de transformações profundas de um ponto de vista histórico e cultural no Mediterrâneo, no arco alpino e alpas. As grandes civilizações dos etruscos, fenícios, gregos e celtas floresceram. Tempo a partir da época dos primeiros Jogos Olímpicos, que tradicionalmente datam de nossos 776 anos antes do nosso tempo e da base de Roma em 753 aC ”