Mais de 30 mil pessoas são forçadas a evacuar suas casas após novo incêndio perto de Los Angeles | Notícias do mundo

Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a evacuar suas casas depois que um novo incêndio eclodiu no norte de Los Angeles na quarta-feira. O incêndio explosivo causou novos problemas numa região que já se recuperava de dois incêndios mortais.

Chamas ferozes devoraram as encostas perto do Lago Castaic, espalhando-se rapidamente e cobrindo mais de 8.000 acres (3.200 hectares) em apenas algumas horas, segundo a agência de notícias AFP. Ventos fortes e secos de Santa Ana soprando pela área atiçou o fogo, empurrando uma grande nuvem de fumaça e brasas perigosas na frente das chamas.

Depois que o fogo tomou conta da região, foi emitida uma ordem para evacuar 31 mil pessoas ao redor do lago. O lago está localizado a cerca de 56 quilômetros ao norte de Los Angeles, perto da cidade de Santa Clarita. Os moradores da área receberam alertas de emergência após o novo incêndio que eclodiu ao norte de Los Angeles.

O último terrível incidente de incêndio ocorreu numa altura em que a área metropolitana de Los Angeles ainda sofria com dois grandes incêndios que custaram a vida a mais de duas dezenas de pessoas e destruíram um grande número de estruturas.

Em meio ao caos causado pelo grande incêndio, Robert Jensen, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, pediu a todos na área afetada que saíssem imediatamente. “Vimos a devastação causada por pessoas que não seguiram essas ordens nos incêndios de Palisades e Eaton”, afirmou, citado pela AFP. “Não quero ver isso aqui em nossa comunidade também. Se você recebeu uma ordem de evacuação, por favor, saia”, acrescentou.

Em imagens de televisão, a polícia foi vista dirigindo pelos bairros pedindo às pessoas que evacuassem. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse que o Centro de Detenção Pitchess, em Castaic, estava sob ordem de evacuação e que cerca de 500 presos estavam sendo transferidos para uma instalação vizinha.

De acordo com a Patrulha Rodoviária da Califórnia, o incêndio afetou o tráfego na rodovia I-5, com um trecho da rodovia fechado. À medida que os problemas aumentavam após o incêndio, helicópteros e aviões correram para o local, jogando água e retardante no fogo. Essa frota incluía dois Super Scoopers, enormes aviões anfíbios que podem transportar centenas de galões (litros) de água, segundo a AFP.

