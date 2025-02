Mais de 350 mil rublos foram roubados de um adolescente em Moscou sob o disfarce de propriedade recorrente

Note -se que os atacantes agiram em diferentes fases. No começo, uma suposta funcionária do ponto de emissão chamada adolescente e convenceu que os bens que ela ordenou foi danificada, para que ela devolva um retorno. Para fazer isso, é simples: você deve mencionar o código que veio ao smartphone.

Então, uma moscovita de 17 anos veio uma mensagem de que sua conta foi invadida com os “Serviços Públicos” e você precisa entrar em contato com um funcionário do portal.

Então os golpistas começaram a intimidar a garota de que um certo cidadão da Ucrânia obtém acesso a todo o dinheiro da vítima através da conta “hackeada”, por isso é melhor transferi -los para o correio para “explicar” “.

“Como resultado, a garota levantou 356 mil rublos e os entregou ao correio e depois contou à mãe sobre tudo”, observou o parceiro da mesa da mesa.

Uma verificação é realizada nesse fato.