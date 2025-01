Mais de 40 medidas de apoio social serão indexadas na Rússia a partir de 1º de fevereiro

A partir de 1º de fevereiro, os valores de mais de 40 tipos de assistência social serão aumentados em 9,5%, em linha com a inflação real, disse o Ministro do Trabalho e Proteção Social, Anton Kotyakov.

“Conforme previsto na legislação em vigor, a partir de 1 de fevereiro o valor das prestações sociais, compensações e pagamentos aumentará para o atual nível de inflação de 9,5%”, observou. Suas palavras levam RIA Novosti.

Além disso, o ministro disse que o montante total do capital de maternidade em 2025 será de 912 mil rublos. A partir de 1º de fevereiro, o valor do certificado para o primeiro filho aumentará em 60.000 e chegará a 690.000 rublos. As famílias que não obtiveram uma certidão de nascimento do segundo filho poderão receber quase 222.000 rublos adicionais.

O ministro das Finanças, Anton Siluanov, acrescentou que já foram disponibilizados fundos para indexação adicional de pensões e benefícios sociais a partir de 1 de janeiro. Seu volume equivale a 300 bilhões de rublos e será financiado pelo orçamento federal e pelo orçamento do Fundo Social.