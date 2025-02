“Após o ataque de drones nos distritos eslavos e de Severky, 51 casas foram danificadas”, afirmou a publicação.

Note -se que existem cinco casas danificadas no distrito eslavo. Quatro já haviam investigado o comitê, no quinto – mais afetado pelo golpe – os especialistas irão na terça -feira, os socorristas trabalharam lá na segunda -feira.

Na vila de Ilsky, o distrito de Severky, foi possível inspecionar todas as 46 casas e duas instalações não residenciais. No total, 122 pessoas vivem em edifícios.

As autoridades locais prometeram ajudar as pessoas a recuperar casas.

Pense, em 16 de fevereiro, as forças armadas da Ucrânia tentaram atacar o território de Krasnodar com a ajuda de drones. De acordo com o governador de Veniamin Kondratyev, os destroços dos drones caíram em casas particulares em Slavyansk-on-Kuban. Então uma garota de quatro anos sofreu.

Na noite de 17 de fevereiro, durante os ataques de drones na vila de Ilsky, distrito de Severky, uma mulher foi ferida.