Mais de 500 milhões dão santidade no Festival de Indies Maha Kumbh

Mais de 500 milhões de pessoas tomaram um “molho sagrado” nas águas do rio sagrado no norte da Índia nas últimas quatro semanas, como parte do festival hindu Maha Kumbh, disseram as autoridades na sexta -feira, maior que a população da maioria dos países.

Os participantes do evento de seis semanas variaram do primeiro -ministro Narendra Modi e dos ministros federais a industriais como o presidente do grupo Adani Gautam Adani e os artistas, incluindo Chris Martin, da banda de rock britânica Coldplay.

No entanto, ele foi afetado por uma debandada em seu dia mais auspicioso que matou dezenas quando se encontrava na confluência de três rios sagrados para dar um mergulho, uma prática que se acredita absolver os pecados e consultar a salvação do ciclo de nascimento e da morte .

“Essa participação marca a maior congregação da história humana para qualquer evento religioso, cultural ou social”, disse o governo do estado de Uttar Pradesh, onde o festival é comemorado.

Com 12 dias ainda, a contagem total dos visitantes do festival “dispara mais” de 550 a 600 milhões é esperada.

O Kumbh Mela é comemorado a cada três anos, mas carrega o prefixo maha, ou ótimo, a cada 12 anos, porque seu momento é considerado mais auspicioso, atraindo um número maior de fiéis.

O festival atraiu cerca de 240 milhões de pessoas em sua edição anterior em 2019, metade do número que compareceu em 2025 até agora.

Foi organizado na cidade de Prayagraj em um município temporário de 4.000 hectares (9.900 acres) criados para esse fim, o tamanho de 7.500 campos de futebol.

O maior número de devotos, 80 milhões, foi ao festival em 29 de janeiro, quando ocorreu a debandada. Enquanto as autoridades disseram que 30 pessoas morreram no incidente, as fontes disseram que o número de mortos era superior a 50.

Um painel foi formado para realizar investigação sobre a debandada e espera -se que seu relatório seja apresentado este mês.