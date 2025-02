Mais de 600 famílias na capital das armas da Rússia já foram associadas ao gás como parte do programa de vestir. Desde o início da execução deste programa, foram construídos mais de 58 km de redes de gás, disse o serviço de imprensa da cidade de Tula.

Mais de 1,5.000 contratos já foram concluídos com os habitantes do Centro Regional, 1062 foram executados e, em 610 famílias, a Tula já pode usar combustível de rede.

Em 2024, a empresa Tugorgaz conseguiu realizar todo o trabalho planejado. A capacidade técnica de conectar -se ao gás já foi criada para 391 famílias e realmente começou a usá -lo em 301 famílias.

O trabalho é realizado em 2025; portanto, apenas em janeiro, os trabalhadores do Serviço de Gás construíram redes de distribuição na fronteira de 23 famílias. Já concluíram 41 contratos e concluíram 38 conexões.

De acordo com Vasily Bolshov, diretor -gerente da Tugalorgaz JSC, o interesse na dança da capital dos braços russos da Rússia permanece em um nível muito alto, o que significa que este ano você pode contar com um grande número de contratos concluídos com eles.

O programa de duplicação social é particularmente popular, onde as famílias localizadas na regulamentação do gás podem obter. Fazenda, o gás é trazido para os limites do campo.

O chefe da Administração da Cidade da Capital de Armas, Ilya Bespalov, observou que o gás é muito prático e econômico, e o programa sempre será popular entre os moradores. Ele expressou sua confiança de que o trabalho produtivo com trabalhadores de gasolina nessa área continuará em 2025.

Anteriormente, a MK em Tula escreveu que cerca de 9,5.000 famílias foram concluídas em toda a região desde 2021.