Mais de 9.000 crianças e professores de diferentes regiões da Rússia se uniram em um projeto on -line on -line “80 boas ações para a vitória”. Isso foi relatado “MK em PSKOV” no Comitê de Educação da região de Pskov.

A iniciativa, que começou em 1º de fevereiro e durará até 30 de abril de 2025, oferece aos participantes para honrar a memória da grande vitória, executando várias tarefas em oito direções, da pesquisa histórica ao trabalho voluntário.

Os resultados do projeto serão resumidos de 1 a 8 de maio.

Registro As equipes estão abertas à plataforma Spherem.