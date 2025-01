Mais de 9,6 mil árvores e arbustos adornavam as áreas paisagísticas de Moscou

“A última etapa dos programas de melhoria integral das áreas urbanas é o paisagismo. Em 2024, mais de 9,6 mil árvores e arbustos foram plantados nas ruas e em espaços públicos”, observou Pyotr Biryukov. “O maior número de árvores de grande porte apareceu no parque tecnológico Rudnevo, no estádio reformado “Lokomotiv”, o território de “Espaços verdes Rosbiotech decorados com aterro Kadashevskaya”. Jardim “Aquário”, Rua Sérgio de Radonezhsky, praça perto do Museu Russo de Artes Decorativas.

Normalmente eram plantados tílias, vários tipos de bordos, olmos, macieiras ornamentais, carvalhos vermelhos e sorveiras. As plantas são escolhidas tendo em conta a sua capacidade de adaptação às difíceis condições da metrópole e o aspecto visual do espaço viário.

As árvores são plantadas adultas: de 5 a 30 anos e de 3 a 7 metros de altura. Todos foram cultivados em viveiros especializados, onde foram preparados para transplante.