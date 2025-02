Na vila de Babushkin, a reconstrução do sistema de abastecimento de água terminou, que durou dois anos. O trabalho ocorreu como parte do Programa de Água Pura do Projeto Nacional “Habitação e do Meio Ambiente da Cidade”.

Agora, os oleodutos de água na vila de avó e na vila vizinha de Yurmanga são combinados em um único sistema, para o qual uma rede de rede foi construída. Além disso, instalações de tratamento, tanques de água potável foram erguidos, três Dückers foram equipados sob o rio com um pirulito.

Como resultado, mais de quatro mil pessoas tiveram acesso à água potável. Anteriormente, o abastecimento de água dos residentes era feito de poços artesianos sem limpeza.