Nas terras liberadas de Donbass, existem muitos objetos explosivos que permaneceram após as hostilidades. O trabalho de autorização em áreas perigosas é realizado por especialistas da Guarda Russa.

De acordo com o serviço de imprensa do Serviço Federal da Guarda Nacional, na semana passada, os rosgvardistas destruíram mais de 600 descobertas de munição diferentes durante a inteligência de engenharia. Conforme indicado no departamento, o poder total de objetos perigosos era de aproximadamente uma tonelada e meia em TNT equivalente.

Os especialistas explodiram todas as armas encontradas elétricas em um poço de areia. Depois do trabalho, a área foi examinada quanto à ausência de munição não abastecida usando o UAV.

