Mais de um milhão de pessoas deslocadas pela violência de gangues no Haiti, diz ONU

Mais de um milhão de pessoas, mais de metade das quais crianças, estão agora deslocadas Haiti onde a violência das gangues continua inabalável, apesar do início de uma missão de segurança apoiada pelas Nações Unidas no ano passado, mostraram dados da ONU na terça-feira.

O número de 1,04 milhões de pessoas deslocadas publicado pela Organização Internacional para as Migrações representa um aumento de três vezes desde Dezembro de 2023, quando 315.000 pessoas estavam desalojadas. Nunca antes tantas pessoas foram deslocadas pela violência no país, segundo dados da ONU.

“O HAITI PRECISA DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA SUSTENTADA AGORA PARA SALVAR E PROTEGER VIDAS”,

disse a Diretora Geral da OIM, Amy Pope, numa declaração enviada aos jornalistas, destacando a necessidade de abordar as causas profundas da violência e da instabilidade.

gangues armadas No Haiti, têm agora controlo quase total sobre a capital, Porto Príncipe, e amplos poderes sobre o resto do país. Uma missão internacional aprovada no ano passado com a missão de restaurar a ordem viu até agora apenas uma fracção das tropas destacadas, embora dois contingentes de guatemalteco Os soldados chegaram este mês para reforçar as forças da missão.

OIM O porta-voz Kennedy Okoth Omondi disse numa conferência de imprensa em Genebra que os espaços de abrigo estavam a esgotar-se e muitos estavam a lutar para obter serviços básicos, como comida e água. As deportações de imigrantes da República Dominicana e de outros lugares aumentaram a pressão sobre as comunidades, acrescentou.

“O que realmente piorou a situação foi o facto de termos visto repetidamente deportações para o Haiti, onde as comunidades já lutam basicamente para sobreviver”, disse ele. (Reportagem de Emma Farge; edição de Emelia Sithole-Matarise)