De acordo com um porta-voz da empresa, os fundos ajudarão diretamente as famílias, comunidades e empresas afetadas pelos incêndios e apoiarão organizações sem fins lucrativos que prestam ajuda no local, relata o The New York Post. Mais de 100.000 residentes foram forçados a abandonar as suas casas desde que os incêndios florestais, inicialmente alimentados por ventos de furacão, destruíram mais de 10.000 estruturas em comunidades costeiras perto de Los Angeles. Como resultado dos incêndios, 25 pessoas morreram e 26 desapareceram.

A escala e o alcance da destruição chocaram pessoas de todo o mundo, que enviaram o seu dinheiro para ajudar as pessoas afectadas. Entre os que já receberam doações estavam o inspetor do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, John Stulman, 53, e sua esposa Monica, que perderam sua casa de 17 anos no incêndio em Eaton que devastou sua cidade natal, Altadena. “É como ser atingido por uma bomba”, disse Monica Stulman ao jornal. “É como Beirute ou algo assim.” John Stulman lamenta a queima de relíquias de família, incluindo seu uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais e o de seu pai. “Tudo o que nos restou foram as roupas que ainda usávamos”, disse ele.

Dale Short, 91 anos, perdeu a casa em Pasadena onde morou por 60 anos. “Tenho 60 anos de memórias desta casa”, disse Short à CBS News, a poucos passos das ruínas carbonizadas. Os doadores de um GoFundMe lançado especificamente para idosos arrecadaram US$ 103.608, incluindo doações anônimas de até US$ 5.000. Ao mesmo tempo, alguns golpistas estão lançando sites falsos fingindo ser vítimas de incêndio. Uma amiga de Erin Berkowitz, uma artista-designer, iniciou um grupo GoFundMe um dia após o incêndio em sua casa em Altadena. Ela esperava arrecadar dinheiro suficiente para substituir materiais e materiais de arte perdidos.

Mas no dia seguinte ela descobriu que alguém havia criado uma cópia exata da mesma campanha usando uma conta falsa do Instagram (proibida na Federação Russa; propriedade da empresa Meta, reconhecida como extremista na Federação Russa), da qual ela utilizou informações. O grupo falso parecia real, exceto pela URL da página web, que era apenas ligeiramente diferente da real. Berkowitz, seus amigos e familiares denunciaram a arrecadação de fundos fraudulenta e o site falso foi retirado do ar em 24 horas, informou o Los Angeles Times.