"Mais do que você pensa": a apresentação da canção inclusiva promovida pela Laluna Impresa Sociale em Roma

O Ministro das Pessoas com Deficiência Alessandra Locatelli Hoje em Roma ouvi com emoção a história de “Mais do que você imagina”, a canção friuliana nascida de uma oficina criativa com pessoas com deficiência, promovida pela Laluna Impresa Sociale de San Giovanni di Casarsa (PN) em colaboração com a associação L ‘ Arte da música. A canção, um hino à autodeterminação que já conquistou o coração de milhares de ouvintes, foi apresentada numa conferência de imprensa na sede da Representação da Região Autónoma de Friuli Venezia Giulia, em Roma, onde contou com a participação de numerosos representantes institucionais. personalidades. Entre os presentes estava também Giovanna De Caro, coautora do texto e membro do “Sistema Vivo” da associação Sangiovannese, que vivencia todos os dias os desafios da autonomia e da deficiência.

“Acredito que todas essas atividades – afirmou a ministra Alessandra Locatelli –, música, arte, cultura, entretenimento, podem representar verdadeiramente os talentos e competências de muitas pessoas. Devemos também abrir espaço para isso na vida de todos. vida social, relacional, emocional e sobretudo dar espaço às escolhas, ao direito de ter preferências, ao direito de todos serem felizes. Trabalhamos para as pessoas com deficiência e para as suas famílias, e com as reformas que implementamos, o ‘Projeto Vida’ damos uma dimensão mais digna à vida das pessoas com deficiência e das suas famílias.”

“Esta canção e este vídeo têm o mérito de um elevado valor artístico que supera todas as barreiras – sublinhou Fedriga numa mensagem de boas-vindas lida durante a conferência de imprensa – e pode facilmente atingir muitas realidades sociais: penso nas escolas, nas comunidades sociais, mas também para cidadãos individuais que possam encontrar um momento de reflexão sobre questões que por vezes estão à margem da nossa vida quotidiana. Friuli Venezia Giulia – acrescentou – tem um terceiro setor muito ativo e enraizado na região. É uma semente que precisa ser cultivada e você faz isso da melhor maneira possível.”

O vereador Riccardo Riccardi também lembrou em sua mensagem como a inclusão é um dos pilares da Lei Regional da Deficiência, aprovada em 2022. “Uma lei que traça a centralidade do projeto de vida da pessoa e foca no conceito de inclusão, que vai além do participação de pessoas com deficiência em iniciativas individuais”.

Como disse o Honorável Panizzut, Deputado e representante da Disabilità Fvg, que elogiou a associação Laluna: “Um texto musical que fala do desejo de participação ativa na sociedade das pessoas com deficiência. Não mais apenas o bem-estar, mas a proteção do direito à vida social”.

“Somos uma organização do terceiro setor que há mais de 30 anos lida com deficiência na região de Pordenone, em Friuli Venezia Giulia, com vocação para a autonomia e autodeterminação das pessoas com deficiência – explicou Erika Biasutti, diretora da Laluna – . Hoje estamos entusiasmados e profundamente gratos por esta oportunidade de estar aqui em Roma para apresentar o nosso projeto a tantas personalidades institucionais. ‘More Than You Imagine’ é muito mais do que apenas uma música. O objetivo é comunicar que as pessoas com deficiência podem alcançar grandes objetivos e superar qualquer limitação. Agradecemos a todos que nos apoiaram nesta jornada, desde a região Friuli-Venezia Giulia a todas as instituições aqui hoje em Roma, aos cantores e músicos que nos acompanharam”.

A conferência de imprensa foi a oportunidade para apresentar oficialmente o projeto e enviar uma mensagem forte a favor da inclusão.

Estiveram presentes personalidades proeminentes do mundo político e institucional, incluindo: Alessandra Locatelli, Ministra das Pessoas com Deficiência, o Honorável Massimiliano Panizzut que trouxe saudações do Presidente da Região Autônoma de Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e do Conselheiro Regional de Saúde, Política Social e desvantagens do Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, do honorável Emanuele Loperfido, do honorável Gian Antonio Girelli e Claudio Colussi, prefeito de Casarsa della Delizia.

Após as intervenções das autoridades, continuamos com os depoimentos sobre o projeto com Erika Biasutti, diretora do Laluna, Francesca Ziroldo, cantora e coordenadora da oficina “Mais do que você imagina”, Giovanna De Caro, coautora do texto “Mais do que você imagina” e membro do “Living System”, Nicola Milan, compositor da música e presidente da associação “L’arte della musica”, Sergio Cerruti Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais de Afi em video link e Vincenzo Falabella Presidente Nacional da Fish Onlus e Conselheiro do Cnel.

As conclusões e os agradecimentos às instituições que apoiam estes projetos foram confiados a Rachele Francescutti, gerente de comunicação da Laluna.

A música surgiu de um laboratório criativo envolvendo pessoas com deficiência e já recebeu mais de 10,2 mil visualizações nas redes sociais, YouTube e Spotify. A canção, que contou com a participação de inúmeros artistas e músicos de destaque, incluindo Nicola Milan e Francesca Ziroldo, é um hino à vida, às ambições e aos talentos das pessoas que vivem com deficiência, demonstrando que todos têm o direito e a oportunidade de construir a sua própria vida. . próprio futuro.

O projeto, apoiado pela Região Autônoma de Friuli Venezia Giulia, foi idealizado por Laluna Impresa Sociale de Casarsa della Delizia (Pn) e L’Arte della Musica de Zoppola (Pn).

A música foi gravada no estúdio de Andrea Rigonat em Fiumicello, mesmo estúdio da famosa cantora Elisa. O projeto pretende difundir a mensagem de inclusão, também através do envolvimento dos mais prestigiados contextos artísticos e culturais nacionais, para demonstrar como o palco e a música podem transformar-se em símbolos de partilha, inspirando mudança cultural, derrubando barreiras e construindo uma sociedade mais equitativa. e comunidade de apoio.