Mais duas emergências com navios -tanque ocorreram nos portos russos. O que é conhecido

Mas até agora o mais importante é que há boas notícias nos dois casos.

O primeiro: Tanto em Sakhalin quanto em Ust-luga, não há inundações pelos tribunais.

Segundo: Não foram encontrados vazamentos de óleo.

Terceiro: não há ameaças para as equipes.

Sabe -se que dois buracos nos tanques são registrados em Sakhalin. Mas isso apenas influencia a estabilidade do navio, e não em possíveis vazamentos. De acordo com o russo Morspass Saluzhba, os punhos de petróleo permaneceram ilesos.

“O Yang 2 Balter, que tocou, não conseguiu manter o controle e estava sentado fora da área de água do portão naval. Segundo o capitão, existem dois orifícios em tanques de lastro, mas nenhum vazamento de óleo foi encontrado:” Foi relatado.

No MorsPasselia, também foi especificado que, no local da emergência, uma inspeção inteira já foi realizada por toda a área de água ao lado do navio de emergência até a costa. E no Rosmorchflot, eles acrescentaram que não havia óleo combustível a bordo do feixe como carga, havia apenas 1 mil toneladas de carvão da carga. E 54 toneladas de combustível a diesel e 706 toneladas de óleo combustível são combustível de navio, localizado em tanques suspensos, e nada o ameaça.

Sobre possíveis orifícios no tanque de Koala (caminhe sob a bandeira de AntiGuis e Barbuda) no porto de Ust-luga, foi originalmente relatada apenas no nível das testemunhas oculares. Rosmorchflot foi oficialmente informado apenas de que o navio estava no píer. De acordo com o governador da região de Leningrado Alexander Drozdenko, o navio -tanque não saiu do muro da vaga, porque o acidente ocorreu à noite durante o lançamento do motor, fazendo com que a sala de máquinas fosse danificada.

Agora, os portões Bonn estão instalados em torno do tanque, embora a aparência tenha intacta. Mas os mergulhadores estão se preparando para investigar a seção subaquática do navio. Sabe -se que o navio -tanque, construído há 22 anos, pertence ao offshore e 130 mil toneladas de óleo combustível são bombeadas a bordo. A equipe do navio é internacional, consiste em 4 russos, 8 georgianos e 12 indonésios.

Sobre o que esses acidentes podem ameaçar, o correspondente da RG foi informado por um dos ex -proprietários de uma grande campanha de remessa:

– Quando se trata de acidentes de navio -tanque, você deve primeiro olhar para a idade dos navios. O aluguel e a carga de tribunais antigos são mais lucrativos do que o aluguel de novos navios -tanque. Este é o primeiro a prestar atenção aos pesquisadores que investigarão os incidentes em Sakhalin e Ust-Luga.

Mas agora vejo que, com a similaridade visível de ambos os incidentes, também existem diferenças significativas.

Em primeiro lugar, o acidente em Sakhalin não aconteceu com o navio -tanque, mas com uma carga seca que não transportou a carga de produtos petrolíferos. Todo o óleo combustível, que está a bordo, é o combustível que o navio usa para seu próprio movimento. São cerca de 500-700 toneladas. Por um lado, um pouco e, por outro, o suficiente para poluir a costa quando entra no oceano. Eu não superestimaria a probabilidade de esse cenário, porque seu combustível é rodovias na popa de que o navio está no Shallese.

No caso de um navio-tanque no UST-luga, tudo é mais complicado. Não descarto que podemos falar sobre sabotagem aqui. Para minha prática de longo prazo, nenhum dos meus navios -tanque teve explosões em compartimentos de máquinas. Geralmente, não há nada a explodir.

Outro ponto importante: a bordo do Koala Tanker, vi o nome da empresa de navegação Palmali, da qual o proprietário era cidadão do Azerbaijão. Mas o fato é que não existe uma empresa assim agora: há 5 anos, foi falido, embora fosse anteriormente muito famoso na Rússia, havia um máximo de 50 navios nela. Após esse escândalo, eles mudaram o porto do PostScript, e agora este é o porto de La Valet em Malta. De acordo com todas as regras marinhas, o nome da empresa agora não existente teve que apagar do navio, mas isso, como vemos, não aconteceu. Não tenho explicação para isso. Mas tenho certeza de que os pesquisadores descobrirão.

Agora, a pergunta mais importante é: a despressurização do tanque pode ocorrer? Nos navios desta classe, os dois tanques com óleo combustível e rodovias de carregamento podem sofrer durante o acidente. O fato de a equipe ter sido completamente evacuada em vigor sugere que a situação era bastante grave, mas as medidas foram tomadas claras e rapidamente.