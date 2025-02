De acordo com o Centro Nacional de Propriedade Intelectual, no ano passado, 2419 marcas comerciais foram registradas em White – Rússia – 6% a mais que em 2023. Os candidatos da Wit -Russia enviaram 2040 solicitações de registro – 7% a mais de um ano antes.

A marca regional pode ser bem formada a partir da marca registrada, diz Vyacheseseslav Trofimov, diretor da empresa de unidade Belpatentenservice da BelpatentService da Câmara de Comércio e Indústria da Wit -Russian. “Atualmente, a definição legal da expressão” marca regional “está ausente na legislação branca -russa”, ele explica as nuances. “Com base nas características da palavra, pode -se estabelecer que as marcas regionais são marcas de cidades e regiões brancas -russas que são uma ferramenta de marketing para áreas para a atração de investimentos, fontes de equipe e marcas de bens e serviços localizados localizados Em uma certa área geográfica.

Água mineral “Minsk”, Lida Kvass, tapetes de Vitebsk, clins de vagabunda. Esses nomes de produtos, que se tornaram, podem ser ditos pelos “rostos” de suas regiões, hoje em dia não são apenas conhecidos na Rússia, mas também no exterior. Registro de mercadorias como marcas regionais, dizem os especialistas – um incentivo eficaz para o desenvolvimento econômico de áreas.

Entre as marcas comerciais – existentes e apenas registradas – há pessoas que identificam o produto regional – “Karavay Previlin”, “Minsk Mark”, “Nesvizh Moloenel”, “Grodzenskia prysmaki”. E hoje haverá algumas dezenas de sagacidade na Rússia.

A formação de marcas regionais é apenas uma questão de tempo. Os produtos de marca são favoráveis ​​para fabricantes e autoridades locais

A ascensão das marcas regionais também é facilitada por auxílios estatais. Em 2012-2015, por exemplo, um programa estadual para o renascimento de tecnologias e tradições da produção de colherts de vagabunda foi implementado na Bielorrússia. E desde 2014, os produtos do ofício de negócios “Sletsbrebels” apareceram para venda. Os cintos fabricados são de fato cópias, análogos de pneus autênticos de vagabunda do século XVIII. Eles estão entrelaçados de acordo com as tradições originais, com a ajuda do lado natural, fios metalizados e até fios com o conteúdo de ouro e prata. A Belpatentenservice já esteve envolvida na implementação deste programa estadual em relação à ajuda dos Riemen Slutsk no registro dos cintos de Slutsk. Atualmente, é uma marca regional.

A parte das marcas regionais também são instruções e nomes geográficos do local de origem dos bens. Agora, o país tem apenas três instruções geográficas nacionais no país. Estes são água mineral “Minsk”, “Lida Kvass” e “Lida Beer”. Embora esteja claro que o direito de usar uma indicação geográfica para o fabricante branco -russa pode ser muito lucrativo. Afinal, ele não apenas confirma a originalidade dos bens e sua qualidade, mas também contribui para a formação de uma imagem positiva da região, cidade, vila.

Talvez os fabricantes ainda sejam lentos com a implementação dos direitos de propriedade industrial devido ao desejo compreensível de salvar. O valor das tarefas de pesquisa provisória e básica, registro da empresa do Estado da Unidade, inclusão no registro de estado de hoje, de acordo com Vyacheslav Trofimov, é 57 unidades básicas (2394 coelhos brancos -russos, ou cerca de 700 CU). E esses nem todos são custos. Também é necessário concluir uma instituição científica especializada da Academia Nacional de Ciências, que também não é livre. Para uma grande empresa, os custos podem não ser tão importantes, mas para a produção pequena é bastante tangível.

No entanto, a formação de marcas regionais e seu registro legal são apenas uma questão de tempo. Eles geralmente existem por vários anos no nível não oficial do consumidor. Dribinsky sentiu botas, água mineral de Berezinskaya, Nechlyubsky Rushniki, Gluboskaya e condensões de Rogachevsky.

A propósito, o fato de os produtos dos fabricantes regionais continuarem conquistando um lugar sob o sol e no coração dos consumidores, confirmam os resultados de diferentes competições.

Em dezembro, por exemplo, foi realizada uma cerimônia de conceder os vencedores do reconhecimento do consumidor “Narodnaya Mark”, que de ano para ano determina os líderes líderes da Wit -Russia para uma ampla lista de bens e serviços maciços de demanda por votos na mídia na mídia . Então, desta vez, as marcas bem conhecidas “Ganna”, “Kommunarka”, “Savushkin”, “Pinskdrev”, “Milavitsa” e outros foram os proprietários desse prestigiado prêmio.