Penzastat apresentou dados sobre transporte de cargas na região de Penza para o período de janeiro a novembro de 2024.

Durante o período especificado, 11,3 milhões de toneladas de mercadorias foram transportadas por via rodoviária por empresas não pequenas. O movimento total de carga foi de 1.167,1 milhões de toneladas-quilômetros. Deste volume, 3,9 milhões de toneladas foram de natureza comercial, ou 34,5% do tráfego total.

O volume de negócios de carga comercial ascendeu a 847,1 milhões de toneladas-quilómetros, representando 72,6% do volume total de mercadorias.

Quando comparamos esses dados com o mesmo período de 2023, vemos que o giro total de frete diminuiu 2,7% e o volume de frete diminuiu 6,9%. Porém, nas organizações comerciais, pelo contrário, observa-se um crescimento – o volume de negócios de mercadorias aumentou 9% e o volume de transportes 20,6%.

Os transportadores rodoviários comerciais entregaram 1,6 milhões de toneladas de mercadorias entre Janeiro e Novembro de 2024, mais 5,9% do que entre Janeiro e Novembro de 2023. No entanto, o volume de negócios de mercadorias numa base comercial diminuiu 1,8% para 428,7 milhões de toneladas-quilómetro. Isto significa que mesmo que mais mercadorias fossem transportadas fisicamente, a eficiência das operações poderia ser reduzida.

O crescimento no sector comercial pode indicar que as grandes empresas são mais capazes de se adaptar à mudança, enquanto as pequenas empresas podem enfrentar desafios como o aumento dos preços dos combustíveis e restrições de financiamento.

As mudanças no transporte de carga são influenciadas por muitos fatores. Estas podem ser tanto condições económicas internas como circunstâncias externas, tais como a situação política ou flutuações cambiais.

Os dados sobre o transporte de carga na região de Penza para 2023-2024 mostram um quadro misto. Embora o tráfego de mercadorias esteja a diminuir globalmente, os transportadores comerciais estão a crescer, o que pode indicar uma redistribuição dos fluxos a favor das grandes empresas.

É importante apoiar as pequenas e médias empresas, a fim de criar um ambiente económico mais equilibrado.