Mais oito palestinos mortos em ataque israelense a escolas que abrigavam pessoas deslocadas no norte de Gaza

Pelo menos oito palestinos, incluindo duas mulheres e duas crianças, foram mortos na tarde de sábado em um ataque aéreo israelense contra uma escola que abrigava civis deslocados no norte de Gaza, segundo médicos palestinos.

O ataque teve como alvo a escola Halawa em Jabalia e deixou 30 feridos. Testemunhas relataram que um drone israelense atingiu uma sala dentro da escola, causando inúmeras vítimas.

Os militares israelitas, num comunicado, alegaram ter atacado membros do Hamas que operavam a partir da escola, uma justificação que tem utilizado frequentemente em incidentes semelhantes.

O ataque a escolas é o mais recente de uma série de ataques israelitas a infra-estruturas civis, incluindo hospitais, locais de culto e abrigos. Tais ações, ao abrigo do direito humanitário internacional, podem constituir crimes de guerra se instalações civis forem deliberadamente visadas.

Israel tem levado a cabo uma ofensiva em grande escala no norte de Gaza desde 5 de Outubro, alegando que o seu objectivo é impedir o reagrupamento do grupo de resistência palestiniano Hamas. No entanto, os palestinos acusam Israel de tentar ocupar a região e deslocar à força os seus residentes.

O ataque em curso devastou a população civil de Gaza. A campanha genocida matou mais de 46.500 pessoas, a maioria mulheres e crianças.

Desde então, não foi permitida a entrada de ajuda humanitária suficiente, incluindo alimentos, medicamentos e combustível, na área, deixando a restante população à beira da fome iminente.

Em Novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.