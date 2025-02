Dhaka: O cargo de chefe do governo interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, disse na terça -feira que a extradição do primeiro -ministro deposto, Sheikh Hasina, da Índia, era a principal prioridade de Dhaka. “Essa é a principal prioridade do governo”, disse o secretário de imprensa do consultor -chefe Yunus, Shafiqus Alam, em uma conferência de mídia, acrescentou que Dhaka continuaria seus esforços para extraditar Hasina para manter seu julgamento pessoalmente.

Ele disse que dependia das pessoas e partidos políticos de Bangladesh decidem se sua liga “fascista” Awami poderia realizar política, mas aqueles supostamente envolvidos em assassinatos, desaparecimentos forçados e outras irregularidades devem ser tomados antes da justiça.

O porta -voz disse que o Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para o Relatório de Direitos Humanos Atos Humanos (OHCHR), publicado na semana passada, revelou que Hasina cometeu crimes contra a humanidade durante seu mandato.

“Depois que o relatório da ONU e alguns relatos de grupos de direitos foram publicados, a pressão foi criada (na Índia para devolver Hasina ao Bangladesh)”, disse o Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS).

Alam disse que uma pesquisa realizada por um grupo de mídias indianas mostrou que 55 % dos índios queriam seu repatriamento, enquanto alguns por cento desejam enviá-lo para outro país e que apenas 16 a 17 % queriam sua estadia na Índia.

O Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh disse que eles enviaram uma nota diplomática em busca de seu repatriamento e Nova Délhi reconheceu seu recibo sem qualquer elaboração de que Hasina fugiu em segredo para a Índia quando seu regime da Liga Awami de quase 16 anos foi demolida em uma revolta maciça liderado por estudantes. 5 de agosto de 2024.

Ela foi acusada de uma série de posições como a comissão de Crymos contra a humanidade, assassinatos em massa e desaparecimentos forçados pelo governo interino posterior, juntamente com muitos de seus principais colegas do gabinete e do partido. A maioria desses líderes e funcionários está presa para enfrentar julgamento ou em casa e no exterior.

Os comentários de Alam ocorreram um dia depois que Hasina acusou Yunus de transformar Bangladesh em um centro “terrorista”, expondo -o a um estado de direito em uma conversa virtual com algumas viúvas e filhos de policiais mortos durante os distúrbios do ano passado. Hasina prometeu voltar para casa e “vingar a morte de nossa polícia” e acrescentou que ela escapou demais para a morte quando seu governo foi abatido pela graça de Deus “que definitivamente me manteve vivo para fazer algo de bom”.

O primeiro -ministro depôs no início de 5 de fevereiro foi praticamente uma reunião da Liga Chhatra da Liga Chhatra, a ala estudantil de seu partido, quando sua casa ancestral e sua residência do pai fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. A reunião quebrou.

A máfia usou escavadeiras para nivelar a 32 Dhanmondi House, que era um museu memorial que leva o nome do líder assassinado que foi morto junto com a maioria dos membros da família em um grupo de oficiais militares relativamente juniores no dia 15 de agosto 1975.

Os Mobs também lançaram um ataque quase simultâneo nas casas e estabelecimentos dos líderes da Liga Awami em todo o país que continuou durante os três dias subsequentes. O próprio Yunus em uma entrevista da mídia pediu anteriormente a Nova Délhi para enfraquecer Hasina para falar, dizendo que seus comentários enfureceram as pessoas em Bangladesh.