Mais problemas para Sean ‘Diddy’ Combs: Rapper enfrenta outro processo; Seus advogados dizem que a vítima de abuso ‘se divertiu’

Os problemas aumentam para Sean ‘Diddy’ Combs enquanto o desgraçado magnata da música enfrenta outro processo por agressão sexual. Com isso, o homem de 55 anos foi citado em mais de 30 ações judiciais que o acusam de má conduta sexual.

A New Yorker que abriu o último processo alegou que em 2000, quando ela tinha 16 anos, Combs começou a conversar com ela e se ofereceu para levá-la para casa em um carro com dois homens que aparentemente trabalhavam para ele, enquanto ela ia embora. um trabalho de babá em um prédio em Lower Manhattan.