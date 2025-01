Makar Sankranti 2025: Data, hora, rituais e guia de celebração deste festival auspicioso

Makar Sankranti, também conhecido como Makara ou simplesmente Sankranti, é um festival hindu celebrado todos os anos em janeiro. Geralmente cai em 14 de janeiro (15 de janeiro em anos bissextos).

Ao contrário da maioria dos outros feriados do hinduísmo, que são determinados de acordo com o calendário lunisolar hindu, este festival é contado de acordo com o calendário solar, informou a Britannica. Portanto, cai aproximadamente no mesmo dia anualmente no calendário gregoriano.

Makar Sankranti 2025: data e hora Makara Sankranti será celebrado na terça-feira, 14 de janeiro de 2025. Punya Kaal e Maha Punya Kaal são períodos muito auspiciosos para práticas espirituais, atos de caridade e rituais religiosos.

> Punya Kaal Muhurta: 09h03 às 18h04 (Duração: 9 horas)

> Maha Punya Kaal Muhurta: 09h03 às 10h57 (Duração: 1 hora e 54 minutos)

> Horário de Makara Sankranti: 09h03, 14 de janeiro de 2025

Por que Makar Sankranti 2025 é comemorado? O festival de Makar Sankranti marca a transição do Sol para um novo signo astrológico. Segundo a Britannica, a entrada do Sol no signo de ‘makara’, que corresponde ao signo de Capricórnio e representa uma besta mítica semelhante a um crocodilo, é particularmente auspiciosa porque significa o início da viagem do Sol para norte.

Makar Sankranti é um feriado importante para oferendas ao deus hindu do sol, Surya, e é observado por meio de banhos rituais. Também é comemorado como um festival da colheita de diversas safras de inverno.

Como é comemorado Makar Sankranti 2025? Em toda a Índia, Makar Sankranti é tradicionalmente celebrado com Rangolis, tomando banho em água benta e comendo doces. Em Gujarat, Makar Sankranti é comemorado com alegria empinando pipas.

Em Tamil Nadu, as pessoas celebram-no como o festival de Pongal. Em Kerala, os devotos do deus Ayyappan observam Makaravilakku com uma peregrinação ao templo de Sabarimala.

Em Punjab, um dia antes de Makar Sankranti ser celebrado como Lohri (ou Lohari). Outros nomes do festival em diversas regiões da Índia incluem Maghi, Khichdi e Poush Parbon, entre muitos outros.

Em várias outras partes da Índia, o feriado é associado às til (sementes de gergelim), que são consumidas em doces preparados com açúcar mascavo (um tipo de açúcar), ganhando o apelido de Til Sankranti em algumas regiões.

Fonte