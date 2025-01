Makar Sankranti: A polícia de Nagpur destrói manja de náilon proibida no valor de Rs 18 lakh, prende 50 pessoas

Intensificando sua repressão ao uso de manja de náilon na cidade, a polícia de Nagpur realizou na segunda-feira uma operação especial para apreender e destruir o fio proibido no valor de Rs 18 lakh. Além disso, mais de 50 pessoas foram presas por posse de manja de náilon, disse a polícia.

A repressão, que ocorreu antes de Makar Sankranti no dia 14 de janeiro (terça-feira), envolveu uma série de batidas em diversas lojas da cidade nos últimos dias. Esses esforços resultaram na apreensão de uma quantidade significativa de fios perigosos, que representam uma séria ameaça para animais, pássaros e humanos durante atividades de empinamento de pipas.

A manja de náilon confiscada foi destruída no Indora Ground, na cidade, onde as autoridades usaram um rolo compressor para garantir a remoção completa e eficaz do material proibido.

O manja de nylon, conhecido por sua nitidez e durabilidade, é conhecido por causar ferimentos e mortes durante o lançamento de pipas, especialmente durante a época festiva de Makar Sankranti.

Segundo autoridades, drones foram implantados em diferentes partes de Nagpur para acabar com o uso de manja de náilon para empinar pipas durante Makar Sankranti. disse o Comissário de Polícia Dr. Ravinder Kumar Singal agência de notícias pti que as autoridades patrulhavam os mercados e vigiavam os vendedores de pipas e manjas.

A polícia está usando drones para monitorar as movimentadas localidades de Nagpur, onde alguns vendedores operam em suas casas.

O uso e venda de manja de náilon pode resultar em pena de prisão de até seis meses e multa de até Rs 5.000 de acordo com a seção 223 (punição por desobedecer a uma ordem pública emitida por um funcionário público) da Lei Bharatiya Nyay Sanhita e Proteção Ambiental . .

(Com contribuições de Yogesh Vasant Pande).