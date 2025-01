Makhachev comentou sobre a quarta defesa do título do UFC

Na manhã de domingo, Makhachev defendeu pela quarta vez o título dos leves do UFC, derrotando o brasileiro Moicano, que substituiu o lesionado Arman Tsarukyan no último minuto, por finalização no primeiro round.

Após a luta, o russo disse que estava pronto para vencer quem quisesse ficar com o cinturão.

“Sempre quero vencer cedo. Dê-me uma pequena chance e eu farei isso. Não importa quem seja o adversário; qualquer um que consiga chegar ao peso pode lutar. venha”, disse Makhachev após a vitória.

O brasileiro admitiu que essa luta foi a oportunidade da sua vida, mas foi forçado a desistir no primeiro round.