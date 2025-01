Malásia condena a agressão implacável de Israel em Gaza

A Malásia condenou na sexta-feira “inequivocamente” os ataques “implacáveis ​​e direcionados” de Israel contra civis em Gaza.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que os ataques deliberados a hospitais, incluindo o mais recente “ataque devastador” ao Hospital Kamal Adwan, para onde pacientes e pessoal médico foram transferidos à força, violam “claramente” a lei humanitária internacional e a lei humanitária internacional da ONU. resoluções.

“Os ataques aéreos implacáveis, as evacuações forçadas e os ataques sistemáticos a áreas residenciais e zonas seguras designadas são atos claros de genocídio”, afirmou o comunicado, acrescentando que as “táticas obstrucionistas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu paralisaram o progresso significativo nas negociações de cessar-fogo” e exacerbaram o sofrimento dos palestinos. .

O ministério apelou à comunidade internacional para “assumir a responsabilidade colectiva” para acabar com as “atrocidades e devastações” e proteger as vidas dos civis.

“A paz, a justiça e o respeito pelo direito internacional devem prevalecer”, afirma a declaração, apelando ao fim imediato da ocupação dos territórios palestinianos e garantindo a adesão legítima da Palestina à ONU.

Israel matou mais de 45.550 vítimas, a maioria mulheres e crianças, em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e reduziu o enclave a escombros. As negociações para acabar com a guerra ainda não tiveram sucesso.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.

De acordo com um relatório de Dezembro da Human Rights Watch, a restrição por parte de Israel do abastecimento de água a Gaza a níveis abaixo das necessidades mínimas equivale a um acto de genocídio.

Um relatório da Amnistia Internacional do mesmo mês também concluiu que Israel tinha cometido genocídio em Gaza.