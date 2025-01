"Maldito nazista": Elon Musk atacou? A raiva de Milei: "Carne, estamos vindo te encontrar" | Guarda

“É um dos homens mais importantes da história e contribui para o progresso humano em ritmo vertiginoso, sempre defendendo a liberdade”: Presidente da Argentina, Javier Milei, ele disse isso Elon Muskempresário e chefe do novo Departamento de Eficiência dos EUA, em resposta às acusações de ‘nazismo’ contra Musk devido a uma suposta saudação romana durante a celebração da posse de Donald Trump. ‘Maldito nazista – Milei escreveu mais

“Não temos medo – continuou o líder argentino –. Nós os buscaremos até os últimos rincões do planeta em defesa da liberdade.” Finalmente ele comentou: “Assine, bastardos, tremendo. A liberdade avança, viva a maldita liberdade”. Em resposta, Musk respondeu com um pequeno coração vermelho, apreciando efetivamente as palavras de Milei. O embaixador argentino também defendeu o CEO da X e da Tesla em Israel, Axel Wahnish, cuja postagem foi novamente postada por Milei: “O mundo está virado de cabeça para baixo… Este mundo está tão virado de cabeça para baixo que talvez aqueles que são verdadeiros nazistas acusem os defensores da liberdade de serem nazistas.”