Maldivas em crise económica; A Índia vem ao resgate com subsídios | Notícias da Índia

NOVA DELHI: As Maldivas são uma expressão “muito concreta” da política de vizinhança da Índia, disse o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, prometendo o apoio de Nova Delhi ao arquipélago do Oceano Índico enquanto sua economia sofre alguma tensão. No seu discurso de abertura na reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros das Maldivas, Abdulla Khaleel, Jaishankar destacou a finalização de um quadro para promover a utilização de moedas locais para o comércio transfronteiriço entre a Índia e as Maldivas e listou a assistência financeira de Nova Deli a Malé para a ajudar a abordar questões econômicas. .

Ambas as partes assinaram um Memorando de Entendimento para a implementação de projectos de desenvolvimento comunitário de alto impacto na fase III nas Maldivas através de subvenções da Índia. Nas suas observações, Khaleel reafirmou o forte compromisso do Presidente Mohamed Muizzu em trabalhar em estreita colaboração com Nova Deli para concretizar a visão conjunta de uma parceria abrangente de segurança económica e marítima entre a Índia e as Maldivas.

Khaleel chegou aqui na quinta-feira para uma visita de três dias para explorar formas de fortalecer as relações bilaterais em diversas áreas-chave, incluindo comércio e investimento.

As Maldivas têm enfrentado algumas dificuldades financeiras. “Vejo que o quadro para promover o uso de moedas locais para transações transfronteiriças foi assinado”, disse Jaishankar.

“Aumentámos o nosso envolvimento em vários setores e quero dizer que a Índia sempre apoiou as Maldivas. Para nós, vocês são uma expressão muito concreta da nossa política de vizinhança em primeiro lugar”, acrescentou. Jaishankar destacou a assistência prestada pela Índia no ano passado para ajudar as Maldivas a lidar com a crise da dívida. Isto incluiu a renovação de títulos do tesouro e linhas de swap cambial no valor de 400 milhões de dólares e 3.000 milhões de rupias.

“Também facilitamos a exportação de produtos essenciais para as Maldivas. Essa tem sido uma grande tradição na nossa relação”, afirmou. “Esperamos certamente que a nossa relação os tenha ajudado a ultrapassar estes tempos difíceis”, acrescentou. As Maldivas são um dos principais vizinhos marítimos da Índia na região do Oceano Índico e os laços bilaterais globais, incluindo nas áreas de defesa e segurança, registaram uma trajetória ascendente sob o governo anterior de Malé.

O Ministério das Relações Exteriores (MEA) disse que Jaishankar e Khaleel fizeram um balanço dos progressos alcançados nos entendimentos alcançados durante a visita do Presidente Muizzu à Índia em outubro. “O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, reafirmou a importância que a Índia atribui às suas relações bilaterais com as Maldivas e garantiu o apoio contínuo às Maldivas, no âmbito da política ‘Verdade em Primeiro Lugar’ da Índia e da Visão SAGAR”, disse ele.

SAGAR significa Segurança e Crescimento para Todos na Região. O ministério disse que Khaleel, por sua vez, apreciou a assistência financeira de emergência oportuna fornecida pela Índia às Maldivas em tempos de necessidade, refletindo o papel da Índia como o “primeiro respondente” das Maldivas. “O Ministro das Relações Exteriores Khaleel reafirmou o forte compromisso do Presidente Muizzu e do Governo das Maldivas em trabalhar em estreita colaboração com o Governo da Índia para concretizar a Visão Conjunta para uma Parceria Abrangente de Segurança Marítima e Econômica entre a Índia e as Maldivas”, disse ele em um comunicado. .

A visita de Khaleel proporcionou uma oportunidade para aprofundar ainda mais os laços bilaterais para o benefício mútuo dos dois países e da região do Oceano Índico, disse ele. Os laços entre a Índia e as Maldivas ficaram sob forte tensão depois que Muizzu, conhecido por suas tendências pró-China, assumiu o cargo principal em novembro de 2023.

Poucas horas depois de prestar juramento, ele exigiu a retirada do pessoal militar indiano de seu país. Mais tarde, os militares indianos foram substituídos por civis. No entanto, houve um degelo nas relações quando Muizzu prometeu impulsionar as relações bilaterais com a Índia durante a sua visita a Deli em Outubro.