Malkin ficou ferido e não pôde jogar o jogo "Seattle"

Na noite de domingo, a equipe do atacante russo Seattle se conheceu e foi derrotada com uma pontuação de 1: 4.

Além disso, os fãs dos Penguins têm outro motivo para ficar com raiva. No meio do primeiro período, o russo Evgeni Malkin ficou ferido e deixou o tribunal após uma violenta colisão com o atacante canadense Chandler Stevenson.

Momentos depois, Malkin voltou ao gelo, mas foi forçado a sair novamente e não apareceu mais nesta reunião. De acordo com o serviço de imprensa do clube, ele tem uma lesão na parte inferior do corpo.

Malkin, 38 anos, é bom para 9 gols e 25 assistências nesta temporada.