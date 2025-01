‘Mamãe, acho que vou morrer’: histórias perturbadoras de três israelenses que retornam hoje do cativeiro do Hamas | Notícias do mundo

Acordo de cessar-fogo em Gaza: Após 471 dias de cativeiro, o Hamas deverá libertar três reféns israelenses no domingo, como parte de um cessar-fogo entre Tel Aviv e o grupo militante palestino. Segundo o acordo, espera-se que mais cativos sejam libertados nas próximas semanas. A trégua trouxe esperança e preocupação entre os israelenses. Muitos temem que o acordo possa desmoronar antes que todos os reféns retornem ou que alguns possam ter problemas de saúde. Há também preocupações de que o número de mortes israelitas em cativeiro seja superior ao esperado.

Aqui está uma olhada nos três reféns que serão libertados no domingo

Romi Gonen, 24 anos

Romi Gonen foi sequestrada no festival de música Nova, no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023. Sua mãe, Merav, e sua filha mais velha passaram quase cinco horas conversando com ela enquanto militantes atacavam o festival.

Romi contou que as estradas estavam bloqueadas por carros abandonados, impossibilitando a fuga. Ele disse que se abrigaria em alguns arbustos.

Então, as palavras de Romi, que ainda atormentavam a mãe, ecoaram pelo telefone: “Mamãe, atiraram em mim, atiraram no carro, atiraram em todo mundo. …Estou ferido e sangrando. “Mamãe, acho que vou morrer”, disse ele. Merav tentou tranquilizar a filha, instando-a a manter a calma, tratar os amigos feridos e continuar lutando.

Mas as últimas palavras de Romi foram um grito desesperado: “Mamãe!” O telefone foi então cortado e as autoridades israelenses rastrearam o sinal telefônico até Gaza.

Emily Damari, 28 anos

Emily Damari, uma cidadã britânico-israelense, foi sequestrada de seu apartamento no kibutz Kfar Aza durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. O kibutz, uma vila agrícola comunitária perto de Gaza, foi gravemente afetada. Damari morava em um pequeno apartamento em um bairro para jovens adultos, a parte do kibutz mais próxima da fronteira.

Os militantes quebraram a cerca e saquearam a área.

A mãe de Damari, Mandy, descreveu a filha como uma amante de música, viagens, futebol, boa comida, karaokê e chapéus. O Kibutz Kfar Aza observou que Emily era muitas vezes a “cola” que mantinha seu grupo de amigos unido, organizando reuniões em torno do melhor local para churrasco do kibutz.

Às 10h20 do dia 7 de outubro de 2023, Damari ligou para a mãe e disse: “Mãe, estou com medo. Estou me escondendo debaixo da cama e ouço eles tentando entrar no meu apartamento”, lembrou seu irmão Dor. Mais tarde, Emily enviou uma mensagem de voz para suas amigas: “Vocês me pegaram! Eles me pegaram! Eles me pegaram! Esta mensagem foi crucial para confirmar seu sequestro.

Em 26 de janeiro de 2024, o Hamas divulgou um vídeo mostrando Damari junto com outras duas mulheres soldados israelenses. O vídeo deu à sua família esperança de que ela ainda estivesse viva.

Restos mortais de Oron Shaul, 20

Oron Shaul, um soldado morto em 20 de julho de 2014, durante confrontos entre Israel e o Hamas, estava entre os dois soldados cujos corpos foram detidos por militantes. Apesar de uma campanha pública por parte dos seus familiares, os seus restos mortais não foram devolvidos. Hadar Goldin, o outro soldado, juntamente com dois israelitas que entraram em Gaza em 2014 e 2015, também ainda estão detidos por militantes.

O Fórum de Famílias de Reféns, que representa parentes dos cativos, chamou a família Shaul de “parte inseparável” de seu grupo.

Durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, cerca de 250 pessoas foram feitas reféns, desencadeando uma guerra de 15 meses. Atualmente, cerca de 100 reféns permanecem em Gaza, enquanto os outros foram libertados ou os seus corpos foram recuperados.

(Com entradas AP)