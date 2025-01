Manchester City contrata o zagueiro uzbeque Khusanov do Lens

cidade de manchester Eles contrataram o zagueiro central do Uzbequistão Abdukodir Khusanov do Lens, da Ligue 1, por um contrato de quatro anos e meio, anunciou o clube da Premier League na segunda-feira.

A mídia britânica disse que o City pagou uma taxa de transferência de 40 milhões de euros (41,56 milhões de dólares) por Khusanov, de 20 anos, que disputou 13 dos 16 jogos do Lens na liga nesta temporada.

“Para um defensor tão jovem, Abdukodir já é muito inteligente, além de ser forte, agressivo e extremamente rápido”, disse o City em comunicado.

O zagueiro é o primeiro jogador uzbeque na Premier League.

Khusanov ingressou no Lens vindo do time bielorrusso do Energetik-BGU Minsk em 2023 e fez 31 partidas pela seleção francesa em todas as competições.