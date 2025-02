Maneuvre 2025 e impostos sobre o jogo: as últimas atualizações

Lute com cassinos online ilegais e impostos mais altos para sites de jogos on -line. O 2025 verá a introdução de algumas mudanças substanciais do ponto de vista das licenças e impostos para o jogo, enquanto as regras em relação à segurança dos usuários on -line como a obrigação dos sites de jogo para mostrar na página, a licença do ADR irá continua sendo um símbolo para trabalhar no território italiano é inicial. Para impedir que os portais não seguros encontrem, o conselho é sempre confiar em uma das muitas listas da Web que foi elaborada pelos sites de comparação que selecionam apenas ambientes de reposição legais. A esse respeito, é possível, por exemplo, consultar uma lista de Melhores sites de cassino no OddsChecker Com permissões e autorizações regulares. Por um lado, o estado para os outros jogadores deve, portanto, prestar a maior atenção para garantir que o jogo permaneça puramente entretenimento.

Como o imposto sobre os jogos muda em 2025

Nas últimas décadas, todos os governos encontraram a fonte ideal no setor de jogos para ganhar dinheiro e respeitar as promessas eleitorais. O governo de Meloni não é exceção com o qual A última manobra do orçamento Ele aumentou a tributação, especialmente contra os operadores do jogo online. A renda esperada mais importante servirá claramente de cobertura para uma série de medidas de política social, como o bônus agrícola e outras intervenções semelhantes. Para jogos externos, como jogos de habilidades – o mais famoso é o poker – e para o bingo on -line, a taxa passou de 25 para 25,5%. O aumento também será de 0,5%nas apostas esportivas, mas o setor mais afetado é o das apostas virtuais, ou os episódios simularam eventos que replicam partidas de futebol ou cavalos de cavalos, para um aumento na amostra de 2, 5%. No entanto, boas notícias para os entusiastas das corridas de cavalos, o mais no setor de crise e, ao mesmo tempo, que garante uma ocupação completa, levando em consideração toda a cadeia de suprimentos. A retirada do lucro da escala fixa jogou jogadores e na rede física de 47%e 43%, cai para 24,5 e 20,5%, respectivamente.

Esperando as propostas do jogo online e a loteria

As propostas do partido e do jogo on -line, no entanto, permitirão que o estado ganhe dinheiro em 2025. O primeiro tem uma base básica de 1 bilhão de euros e terá uma duração de 9 anos, mesmo que a valiosa concessão seja de acordo com Especialistas do setor alocados por cerca de 1,5 bilhão. Uma figura enorme que claramente corta muitos da corrida e, eventualmente, uma marca entre IGT, proprietário atual e sisal, que está sempre associada ao supertalotto, deve ser tocada. Além dos requisitos técnicos, os dois grupos, uma enorme rede física para vender o jogo e as décadas de experiência no setor também têm o poder de oferecer muito. O valor da concessão também será mais tentador, levando também em conta a confirmação na manobra de 2025 das quatro extrações semanais, com a de sexta -feira oficial e a histórica de terça, quinta e sábado.

No que diz respeito ao conhecimento do jogo on -line, o prazo para recebimento das ofertas antes de 31 de maio de 2025 tem pouco em comparação com o valor que aqueles que pagarão a administração do jogo do lote vencerão, um abraço em comparação com os 200 mil euros do anterior concessões. Nas previsões, haverá pelo menos 50 operadores que obterão a licença para um tesouro tributário de 350 milhões de euros.