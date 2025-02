Eu, querida, acaba de lançar um teaser para sua nova música, Manic, em colaboração com a série T. A atriz de Bollywood, Esha Gupta, também aparece no videoclipe.

O vídeo teaser, lançado no canal do T-Series no YouTube, mostra o cantor milionário montando um cavalo. “Ghodi Pe Sawaar. Trailer Kya Hai. Yoyo é simplesmente imparável, “um fã reagiu”. Outro fã reagiu.