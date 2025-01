Manifestações na Alemanha: medidas policiais severas em Riesa

Desde a manhã de sábado, a cidade saxônica de Riesa tornou-se o centro de protestos em massa. Milhares de opositores à conferência Alternativa para a Alemanha (AfD) chegaram de ônibus, enchendo as estradas de acesso ao local da convenção. Segundo a mídia alemã, os participantes planejavam bloquear estradas para impedir o início do evento. A polícia iniciou a operação às 3 da manhã, atraindo forças de dez estados e da Polícia Federal.

De acordo com o porta-voz da aplicação da lei, Marco Laske, “medidas drásticas” tiveram que ser tomadas à medida que surgiram bloqueios de estradas e tentativas de cruzar cordões por toda a cidade.

Medidas severas

A situação degenerou rapidamente em muitas áreas da cidade. A polícia usou spray de pimenta, cassetetes e cães farejadores para dispersar os manifestantes. Segundo a DPA, ativistas das alianças Resistência e Kein Bock auf Nazis acusaram a polícia de ser demasiado dura e de dificultar a livre circulação dos manifestantes.

Marco Laske confirmou que a força física foi utilizada em vários casos. Às vezes parecia duro, mas a ordem tinha que ser mantida, enfatizou.

Um deputado de esquerda ferido

Durante os protestos, ocorreu um incidente de grande repercussão: o deputado do Partido de Esquerda da Saxónia, Nam Duy Nguyen, foi espancado por um agente da polícia e perdeu a consciência. Seu colega também ficou ferido no rosto. O líder do partido, Jan van Aken, anunciou sua intenção de apresentar queixa contra os policiais envolvidos.

O ministro do Interior da Saxônia, Armin Schuster, prometeu uma investigação completa, dizendo que o incidente receberia atenção especial. Schuster enfatizou que a difícil situação em Rize forçou a polícia a agir de forma decisiva.

Críticas aos métodos policiais

As ações policiais suscitaram críticas de organizações de direitos humanos e da mídia. A Aliança da Resistência observou que manifestantes pacíficos foram presos e tentaram reagir. Ao mesmo tempo, o chefe da polícia de Dresden, Lutz Roedig, disse que a operação poderia ser considerada um sucesso, uma vez que os objetivos foram alcançados e a conferência ocorreu apesar dos protestos. Sublinhou que isto demonstra o empenho da polícia na protecção dos acontecimentos, independentemente da sua orientação política.

Rodig também acrescentou que os manifestantes tiveram a oportunidade de se manifestar à vista e com audição do local da conferência. Assim, o direito à liberdade de reunião foi garantido.

Duas horas atrasado

No início, o bloqueio parecia ter funcionado: a conferência da AfD só pôde abrir ao meio-dia, duas horas depois do previsto. No entanto, como indicam fontes do partido, vários membros do comité executivo federal chegaram cedo e sem incidentes – de autocarro sob escolta policial. A presidente do partido, Alice Weidel, chegou tarde a Rize, mas o seu carro foi bloqueado apenas brevemente pelos manifestantes. Apesar dos atrasos, cerca de 600 delegados aprovaram a plataforma eleitoral do partido. A presidente da AfD, Alice Weidel, foi eleita candidata a chanceler, o que foi acompanhado por uma ovação de pé.

34 ofensas e vítimas

Autoridades disseram que a polícia registrou 34 crimes, incluindo agressão, danos à propriedade e coerção. Seis policiais ficaram levemente feridos.

Laske disse que a maioria dos confrontos ocorreu quando os manifestantes tentaram cruzar a cerca. Carros de polícia foram danificados e “decorados” com slogans, e pirotecnia foi usada em alguns locais.

Segundo dia sem protestos contínuos?

Nenhuma grande manifestação foi planejada para domingo, último dia da conferência da AfD. Os organizadores da aliança Widersetzen anunciaram o fim das manifestações no sábado. No entanto, a polícia permanecerá no local até a noite de domingo.

O principal pico de tensão, segundo testemunhas oculares, já ficou para trás. As manifestações de Rize deixaram a sua marca como um dos maiores protestos da região, acompanhadas por intervenções policiais massivas e escândalos políticos.

