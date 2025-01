Manifestantes israelenses bloqueiam a principal rodovia de Tel Aviv por falta de acordo de reféns

Dezenas de israelenses, incluindo ativistas e parentes de reféns, bloquearam uma estrada importante em Tel Aviv na noite de quarta-feira para protestar contra o fracasso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em chegar a um acordo antecipado com o Hamas para libertar reféns em Loop.

Os manifestantes culparam Netanyahu por não ter conseguido chegar a tal acordo com o grupo palestino.

Segundo o jornal Maariv, fecharam a autoestrada Ayalon, exigindo que o governo israelita tomasse medidas imediatas para negociar um acordo abrangente.

Como parte da manifestação, acenderam uma grande menorá e outras fogueiras para marcar a última vela do Hanukkah, um ritual religioso judaico.

Hanukkah, um feriado judaico, comemora a revolta dos Macabeus, onde os guerreiros judeus derrotaram o Império Selêucida em 165 a.C.

As famílias dos reféns israelenses condenaram Netanyahu em um comunicado, dizendo: “Nossos entes queridos estão enfrentando um pesadelo no cativeiro do Hamas porque Netanyahu está optando por abandoná-los lá”.

“Em vez de acabar com a guerra através de um acordo abrangente que traria todos os cativos para casa, Netanyahu continua a sabotar as negociações”, acrescentaram.

A declaração enfatizou: “Na última vela de Hanukkah, não precisamos de milagres para trazê-los de volta, mas de ações reais de nossa liderança”.

Durante mais de um ano, o Hamas manifestou repetidamente a sua vontade de negociar um acordo de troca de prisioneiros, aceitando mesmo uma proposta apresentada pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, em Maio de 2024.

No entanto, o Primeiro-Ministro Netanyahu posteriormente recuou da proposta, introduzindo novas condições, incluindo a continuação das operações militares em Gaza e a recusa de retirar as forças israelitas. O Hamas insiste na cessação total do conflito e na retirada total das tropas israelitas.

Os líderes da oposição israelita e as famílias dos reféns acusam Netanyahu de obstruir o acordo para manter a sua posição política. Ministros extremistas, como o Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ameaçaram derrubar o governo se um cessar-fogo fosse acordado.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.550 vítimas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.