Manipur: 2 presos por contrabando de drogas no valor de Rs 62 milhões em Churachandpur

Duas pessoas foram presas no distrito de Churachandpur, em Manipur, depois que os Assam Rifles prenderam um sindicato do tráfico de drogas e apreenderam um enorme esconderijo de comprimidos proibidos de Yaba e açúcar mascavo no valor de cerca de Rs 62 milhões.

A operação foi realizada com base em informações confiáveis ​​sobre o movimento de contrabando de Mianmar para a aldeia de Mata, em Churachandpur. Os detidos foram identificados como Chingsen (36) e L Pausuanlal Simte (38).

Uma equipe de Assam Rifles implantada em Veng montou um posto móvel de verificação de veículos na vila de Mata por volta das 23h30 de quarta-feira. Por volta das 4h30 de quinta-feira, a equipe parou um carro Fortuner com matrícula de Uttar Pradesh.

Durante a busca, as duas pessoas, ambas residentes do distrito de Churachandpur, admitiram transportar itens contrabandeados, incluindo açúcar mascavo e tabletes de Yaba.

A equipe Assam Rifles recuperou 208 caixas de sabão contendo açúcar mascavo no valor de Rs 12 milhões, cerca de dois lakh tablets Yaba no valor de cerca de Rs 50 milhões, Rs 3,37 lakh em dinheiro, quatro smartphones com seis cartões SIM indianos e um cartão SIM birmanês e o carro Fortuner. .

Os itens apreendidos e as pessoas presas foram entregues à delegacia de Churachandpur para investigação adicional.