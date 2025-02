O principal ministro de Manipur, N Biren Singh, emitiu no domingo um aviso de ação estrita contra aqueles que obstruem ou interrompem a atual campanha da guerra às drogas. Isso segue um incidente em que uma máfia destruiu veículos policiais em protesto contra a destruição do cultivo de papoula no distrito de Kangpokpi.

O primeiro -ministro expressou seu apoio à repressão antidrug, dizendo que mais de 25 acres de campos de papoula foram destruídos, uma importante fonte de produção ilícita de ópio.

“Como parte de nossa missão de guerra contra drogas intensificadas, mais de 25 acres de plantações ilegais de papoula foram destruídas com sucesso hoje na cordilheira Khudei Khullen, uma subdivisão tongnoupal”, ele twittou o primeiro -ministro.

Em relação à interrupção, Singh disse que um FIR se registrou e que a polícia iniciou medidas de reforço.

Uma grande máfia, armada com paus, reunida no local e interrompeu a operação à força. Aproveitando a presença limitada da polícia, a máfia quebrou três veículos da polícia e ameaçou policiais para impedir o impulso da destruição. À medida que a situação se intensificava, uma equipe de reforço liderada por Kangpokpi SP correu para o local para controlar a máfia, restaurar a ordem e garantir a continuação da operação, de acordo com um comunicado à imprensa.

Biren Singh também elogiou o colega de seu Assam, Himanta Biswa Sarma, por tomar medidas estritas contra a cultura ilegal de papoula e o tráfico de drogas. Ele enfatizou que ambos os estados ainda estão comprometidos em alcançar um futuro sem drogas.

“Agradeço o primeiro -ministro de Assam. Ele está realizando atividades de drogas de maneira muito ativa. Temos que estar unidos e salvar futuras gerações de drogas”, disse ele à mídia de um evento no distrito oeste de Imphal.

O primeiro -ministro de Assam disse no domingo que cerca de 170 Bighas (mais de 56 acres) de agricultura de pipoca no valor de mais de 27 milhões de rúpias foram destruídas no distrito de gotículas do estado em janeiro deste ano.

“Caro Pablo Escobars Local, lamento por estragar sua festa udta Assam planejada! Porque @goalpara_police destruiu 170 Poppy cultivando BigWes nos personagens de personagens no valor de Rs 27,20 crore em janeiro”, publicou Sarma em X.

Em sua declaração, o governo de Manipur reafirmou seu compromisso de continuar com a repressão da cultura ilícita de papoula em todo o estado. Ele também enfatizou que qualquer tentativa de obstruir a guerra às drogas não será tolerada.