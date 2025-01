Manipur reorganiza 70 policiais depois que o governador Ajay Kumar Bhalla assume o controle

O governo de Manipur ordenou uma importante reorganização de 70 oficiais na terça -feira, dias depois que o novo governador estadual, Ajay Kumar Bhalla, assumiu o cargo.

A reorganização afeta 60 oficiais de vários serviços, incluindo o Serviço Administrativo Indiano (IAS), o Serviço de Renda Indiana (IRS), o Serviço Florestal da Índia (IFS), o Serviço Civil de Manipur (MCS) e o Serviço de Polícia de Manipur (MPS (MPS) ). Além disso, 10 policiais foram realocados, incluindo sete policiais do Serviço de Polícia da Índia (IPS) e três oficiais parlamentares.

As ordens, assinadas pelo secretário -chefe Prashant Kumar Singh em nome do governador, vêm quando o governo procura fortalecer o governo no estado de conflito. Manipur lida com tumultos há quase dois anos.

Durante a cerimônia juramentada de Bhalla, o primeiro -ministro N Biren Singh exalava a confiança de que o novo governador, um ex -secretário do Interior da União, ajudaria a melhorar a situação da lei e da ordem no estado.

Entre as principais transferências, o oficial do IAS, Paudunthang Vaiphei, atualmente diretor geral da Academia de Treinamento Estadual (SAT), foi promovido a secretário -chefe adicional, mantendo seu papel no SAT. Aurak Bajpai, um oficial do IFS que atualmente atua como chefe de florestas (PCCF) e chefe da Força Florestal (Hoff), foi realocada como o principal secretário principal de têxteis, comércio e indústrias enquanto continua como PCCF.

O Rejig entrará imediatamente em vigor e permanecerá em vigor até o novo aviso.